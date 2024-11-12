Sanatçılar Girişimi'nden Silivri ziyareti: Hukuk dışı uygulamaları protesto ediyoruz
Sanatçılar girişimi, tutuklanan ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanan Ahmet Özer ve Silivri'deki cezaevinde tutuklu bulunan düşünce suçluları için ziyarette bulundu. Silivri ziyaretine gazetemiz yazarı şair Ataol Behramoğlu, sinema oyuncusu İlyas Salman, Türk halk müziği sanatçısı Sadık Gürbüz, ressam Sali Turan, müzisyen Nejat Yavaşoğulları, müzisyen Nurettin Güleç, müzisyen Ali Ekber Eren katıldı.
Cezaevi önünde bir basın açıklaması yapıldı. Burada konuşan Behramoğlu, "Bu hukuk dışı uygulamayı protesto etmek üzere ve bu cezaevinde bulunan başka cezaevlerinde bulunan düşünce suçlusu diye ifade edilen hukuk dışı uygulamaların sonucunda demir parmaklıklar arkasına kapatılan insanlarımızın destekçisi olarak burada bulunmaktayız. Bu uygulamaların faşizan uygulamalar olduğu çok açık. Bu ülkede demokrasiden gittikçe uzaklaşılmaktadır ve önümüzdeki günler daha da kötü bir geleceği hazırlıyor. olarak görülmektedir. Bizler sanatçılar, sanatçılar girişimi öncülüğünde mücadelemize devam edeceğiz" dedi. Sadık Gürbüz ise sanatçılar girişiminin herhangi bir siyasi bağlantısı olmadığına dikkat çekerek, "burada bulunmamız ilkeseldir" dedi.
KARANLIĞA GİDİYORUZ
Salman da, "Ben aslında düşüncesini masanın ortasına değil ensesinin arkasına saklayan insanlardan nefret ederim açık söylüyorum. Mevcut iktidarın düşüncesi masanın ortasında değil, ensesinin arkasında. Asıl düşmanı olduğu cumhuriyet, laiklik ve demokrasidir. Bunu saklıyorlar. Karanlık bir yere doğru gidiyoruz" dedi. Ardından Sali Turan, "Bu topraklar bunu haketmiyor" dedi.
ÇOK ÜZÜCÜ
Burada konuşan Yavaşoğulları da, "Bizim demokrasimizi geliştireceğimiz yerde bu noktaya gelmesi çok üzücü. Hapiste bulunan düşünce suçlularının bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını umut ediyorum" dedi. Güleç de,"Ahmet Özer ve düşünce suçluları bir an önce serbest bırakmalı" ifadelerini kullandı. Eren ise, "Burada bir kişinin gelmesi bile binlerce insana bir katkı" ifadelerini kullandı.
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