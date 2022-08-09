Sanathane etkinliklerine Ege ezgileriyle başladı

09 Ağustos 2022 Salı, 10:34

İzmir’de Konak Belediyesi’nin Basmane’deki 200 yıllık tarihi binayı restore ederek kente kazandırdığı Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi, etkinliklerine Evrim Ateşler konseriyle başladı.

Ağustos ayı boyunca düzenlenecek birbirinden renkli etkinliklerin ilki olan konsere ilgi yoğun olurken, Konaklı muhtarlar ise konseri ön sıradan izledi.

İzmirli sanatçı Evrim Ateşler, söylediği Rembetikolarla hem dinleyenlere müzik dolu bir akşam yaşattı hem de Egenin iki yakasının ortak kültürü, tarihi ve kardeşliğine Ege ezgileriyle vurgu yaptı.