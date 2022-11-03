Sanatseverler kasım ayında AASSM’de buluşacak

03 Kasım 2022 Perşembe, 12:34

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), kasım ayında dolu bir programla sanatseverlerle buluşuyor. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 4-11-18 ve 25 Kasım tarihlerinde AASSM Büyük Salon’da 20.00’de sahne alacak. TEDxIzmirWomen pandemi döneminden sonra yeniden kentlilerle buluşuyor. 6 Kasım’da “Yeniden Tanımla” temasıyla 13.30’da yapılacak ve Ayşen Şahin moderatörlüğündeki etkinliğin konuşmacıları ise psikiyatrist Bahar Tezcan, girişimci Münteha Adalı, gazeteci Duygu Demirdağ, yazar Buket Uzuner, cinsel tıp uzmanı Selcen Bahadır, avukat Aslı Karataş, sanatçı Safiye, psikolog Gizem Sürenkök, ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul, yazar mentör Hülya Mutlu, iletişim profesyoneli Aslıhan Begüm Gökçınar.

PİYANODAN GİTARA

7 Kasım’da Hakan Şensoy (keman) ve Kandemir Basmacıoğlu`nun (piyano) katılımıyla Küçük Salon’da ücretsiz yapılacak Keman Piyano Resitali 20.00’de başlayacak. 9 Kasım’da ise Küçük Salon’da 20.00’de “Voyages” var. Piyanist besteci Cem Esen, kemanda Elvin Hoxha Ganiyev, flütte Cem Önertürk, viyolonselde Poyraz Baltacıgil sahne alacak. 10 Kasım’da “Kurtuluşun 100. Yılı” belgesel gösterimi 18.30’da yapılacak.

Arjantinli gitarist Ricardo Moyano ve soprano Ece İdil sekiz yıldır oluşturdukları repertuarla 19 Kasım’da İzmirli seyircinin karşısına çıkıyor. Programda Ortaçağdan Latin dünyasına uzanan renkli melodiler yer alıyor.

18-19 Kasım’da Burçin Savigne ile nefes teknikleri ve şan dinamikleri üzerine masterclass, 20 Kasım’da ise konser var.

HAY AKSİ BEETHOVEN

“Hay Aksi Beethoven” anlatımlı çocuk konseri 20 Kasım 13.00`te Büyük Salon`da yapılacak. 4 yaş üzeri çocuklara yönelik klasik müzik konseri olmasının yanı sıra tiyatral özellikleriyle de öne çıkan etkinlikte minik izleyiciler, bir yandan bestecinin insanlığa armağan ettiği müzikleri dinlerken diğer taraftan onun eğlenceli ve şaşırtıcı yönleriyle tanışacak.

İÇTEN GELEN ŞARKILAR VE OLTEN FİLARMONİ

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu kurucu şefi ve genel sanat yönetmeni Dr. Teoman Önaldı’nın eserlerinden seçkiler “İçten Gelen Şarkılar” konseri ile taçlanacak. Konser, 23 Kasım’da 20.00’de Küçük Salon’da yapılacak. Olten Filarmoni Orkestrası konseri ise aynı gün 20.30’da Büyük Salon’da sanatseverlerle buluşacak.

FAZIL SAY AASSM’DE

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ve şef Can Okan 26 Kasım Cumartesi günü İzmirlilere unutulmayacak bir gece yaşatacak. Ney sanatçısı Burcu Karadağ, vurmalı çalgılarda Aykut Köselerli ve kanun sanatçısı Hakan Güngör`ün de sahne alacağı konser, 20.30`da Büyük Salon’da.

SEMPLİCE QUARTET

2016’da Andante dergisinin altıncısını düzenlediği "Donizetti Klasik Müzik Ödülleri"nde "Yılın Oda Müziği Grubu" ödülüne layık görülen “Semplice Quartet”, 27 Kasım’da 20.30’da Küçük Salon’da İzmirli sanatseverler ile buluşacak.

SERGİLER DE ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mezuniyet Projeleri Sergisi, 4 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında açık olacak. Mustafa Peker “Şövaleden Tuvale Akan Yüzler” resim sergisi, ise 4 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.