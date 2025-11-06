Sanayi Bakanı’ndan KAAN ve ‘astronot’ sorularına yanıt: ‘Gün gelecek, KAAN yerli motorla uçacak’

Meclis’te bütçe maratonu sürerken, önceki gün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesi ele alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, günün sonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

‘PARASINI ÖDESENİZ DAHİ ALAMAYABİLİRSİNİZ’

İlk millî muharip uçak KAAN’ın motor tedariğindeki son durumun sorulması üzerine Bakan Kacır, “Biz savunma sanayisinde işimizi şöyle yaparız. Bir kere biliriz ki savunma sanayisinde, parasını ödesek dahi pek çok sistemi, alt sistemi, teknolojiyi başka ülkelerden tedarik etmekte sorunlar yaşayabiliriz. Savunma sanayisi böyle bir alandır, stratejik bir alandır. Dolayısıyla biz sistem geliştirme süreçlerine başlarken, bir yandan sistemi ortaya çıkarırken, bir yandan da tüm kritik alt sistemleri, çekirdek teknolojileri yerli ve millî imkanlarla geliştirme sürecini başlatırız” dedi.

Kacır bu bağlamda geliştirilen yerli ürünleri sayarken, “KAAN’ın pek çok kritik alt sistemini, görev bilgisayarını, uçak yönetim sistemlerini yerli olarak geliştirmenin yanında motorunu da Allah’ın izniyle yerli ve milli olarak geliştiriyoruz ve inşallah KAAN gün gelecek yerli motorumuzla da uçacak” sözlerini kullandı.

GEZERAVCI İÇİN ‘SEÇİM MALZEMESİ’ ELEŞTİRİSİ

Kacır’a ayrıca, uzaya gönderilen ilk kişi Alper Gezeravcı’ya yönelik eleştiriler dile getirildi. Bu eleştiriler arasında “Gezeravcı’nın 2024 yerel seçimlerinden hemen önce uzaya gönderilmesi ve bunun seçim malzemesi olarak kullanıldığı” yer aldı. Kacır bu eleştirilere, “O günden bugüne bizim astronotlarımız 500’den fazla program yaptı. Seçim mi var 2024 Mart’tan bugüne kadar? Bakın, sizin de evlatlarınız, bizlerin evlatları, torunlarımız. İstiyoruz ki onlar, başkaca ülkelerin çocukları kurabilecekleri hayaller olduğu gerekçesiyle uzaydan, yüksek teknolojiden kendilerini uzak hissetmesinler. Bilsinler ki bu milletin çocukları da bu alanlarda hayaller kurabilir, kendilerini geliştirebilir ve devletleri Allah’ın izniyle onların önünü açar. Dolayısıyla lütfen bu konuyu artık polemik malzemesi haline getirmeyiniz” yanıtını verdi.