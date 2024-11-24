Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın konvoyunda kaza: İl başkanı hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın konvoyu havaalanı yolunda Kabahaydar Kavşağında kaza yaptı. Kazada, Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara hayatını kaybetti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile TBMM Başkanvekili ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'ı havalanına uğurlamak için yola çıkan AKP konvoyunda kaza meydana geldi.
Kazada yaralanan, Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
1'İ AĞIR 6 YARALI
Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların 2'sinin koruma polisi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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