Tekirdağ’da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü öldü

Tekirdağ’da motosiklet ile yayaların karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 2 yaya da yaralandı.

Tekirdağ’da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü öldü
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İHA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 11:43

Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi üzeri Selimiye Camisi mevkiinde, Hıdırağa Mahallesi istikametine seyreden 24 yaşındaki Şerafettin Gevrek’in kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan geçen yaya B.Ç. ve torunu M.Ç.’ye (4) çarptı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ve yayalar yaralandı. 3 yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Yaralılardan motosiklet sürücüsü Şerafettin Gevrek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.


Etiketler: #tekirdağ

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