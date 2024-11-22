Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Suruç ilçesi Mürşitpınar Mehmet C. yönetimindeki otomobil, Furkan B. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada 01 R 6825 plakalı otomobilde bulunan Nabi Ceyhan hayatını kaybederken, Mehmet C., Furkan B. ile Delil A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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