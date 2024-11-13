Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları ne zaman? Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvurusu nasıl yapılır?
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuru ekranı açıldı. Peki, Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları ne zaman? Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvurusu nasıl yapılır?
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavı için başvurular alınmaya başladı. Alımlarda KPSS şartı aranacak. Peki, Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları ne zaman? Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvurusu nasıl yapılır?
SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvurularının 11-25 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Giriş Sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
Adaylar başvurularını 11 - 25 Kasım 2024 tarihleri arasında "www.ssb.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.
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