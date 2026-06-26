Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin'i hedef almıştı… ‘CHP’li iş insanı’ denilen isim hakkında dikkat çeken geçmiş: AKP'de görev aldığı ortaya çıktı

CHP'li Sancaktepe Belediyesi önünde açıklama yapan ve "CHP'li iş insanı" olduğu iddia edilen Özkan Kıral'ın, 2007 yılında AKP'li Ümraniye Yenidoğan Belde Belediyesi'nde görev yaptığı dönemde imar rantı iddialarına karıştığı ve belediye başkanının odasına silahlı baskın düzenlediği belirlendi.

Sancaktepe Belediyesi önünde basın açıklaması yapan Özkan Kıral, daha önce kendisi için oy istediğini belirterek Belediye Başkanı Alper Yeğin hakkında usulsüz bağış toplandığı iddiasıyla çeşitli suçlamalarda bulundu.

Halk TV'de yer alan habere göre; Sancaktepe halkından özür dileyerek 'hatasını yeni anladığını' söyleyen Özkan Kıral, "Sancaktepe Belediyesi, 'İnşaat durdu mu? Bağış yapın, yoksa inşaat devam etmez,' diyerek bağış topluyor," iddiasını öne sürdü. Belediye Başkanı Alper Yeğin ile her yerde konuşmaya hazır olduğunu belirten Kıral, "400 bin, 500 bin, 150 milyon TL bağış olmaz. 700 milyona yakın bağış toplanmış; bu mu bağış? Ruhsatta sorun mu var? Bağış verin çözülsün. İmarda sorun mu var? Bağış verin çözülsün. Bir iş insanından bağış adı altında alınan çekle restoran borcu ödeniyor. Bu mu bağış? Elimde belgeler var" ifadelerini kullandı.

AKP'DE GÖREVLİYKEN SİLAHLA ODA BASTIĞI ÖĞRENİLDİ

İktidara yakın medya organlarınca "CHP'li iş insanı" olduğu iddia edilen Özkan Kıral'ın, 2007 yılında AKP'li Ümraniye Yenidoğan Belde Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yaptığı dönemde silahlı saldırı girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Dönemin AKP'li Yenidoğan Belde Belediye Başkanı Hakan Örüng ile yardımcısı Özkan Kıral'ın, korunması gereken su havzaları üzerinde bir firmanın yüzlerce daire yapmasına göz yumduğu ifade edildi.

İkinci dereceden su havzası üzerinde yükselen inşaatlar nedeniyle Örüng ile Kıral arasında tartışma çıktığı, Belediye Başkanı Örüng’ün, teknik başkan yardımcısı olan Kıral'ı, "Her yere inşaat izni veriyoruz, başımıza bir iş gelecek," diyerek uyardığı; Kıral'ın ise "Başkan merak etme, her şey kitabına uygun. Bir sorun yok," yanıtını verdiği belirtildi. Örüng'ün, yakın çevresinin uyarıları üzerine Kıral'ı görevden almak istemesi üzerine Kıral'ın, belediye başkanının odasını silahla bastığı, olayın odada bulunan müteahhitlerin araya girmesiyle büyümeden önlendiği öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN ALINDI

Yaşanılanların ardından dönemin AKP İstanbul İl Başkanlığı bir açıklama yaparak, "Adı geçen kişilerin partiyle ilişkisi askıya alınmıştır" ifadesini kullanarak her iki ismi de disiplin kuruluna sevk ettiği belirtildi.

"Yenidoğan'da yüzlerce kaçak inşaat" iddiasıyla gündeme gelen Kıral ve Örüng, İçişleri Bakanlığınca başlatılan soruşturma kapsamında 27 Aralık 2007'de görevden alınmıştı. Kıral'ın, imar rantı iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını Hac dönüşünde havalimanında öğrendiği kaydedildi.