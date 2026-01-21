Sancaktepe Belesiyesi, Fatih Cemevi’nin temelini attı

Sancaktepe Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi’nde inşa edilecek Fatih Cemevi için temel atma töreni düzenlendi. Törene; Belediye Başkanı Alper Yeğin’in yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, CHP Parti Meclisi üyesi Tolga Sağ, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Cemevinin, mahalle sakinlerinin inançsal, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek bir merkez olarak kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Törende konuşan Başkan Alper Yeğin, Fatih Cemevi’nin yalnızca bir ibadet mekânı değil, aynı zamanda birlik ve beraberliği güçlendiren, kültürel ve sosyal paylaşımlara ev sahipliği yapacak bir merkez olacağını vurguladı. Yeğin, "Sancaktepe’de herkesin kendini eşit, güvende ve değerli hissettiği bir yaşam anlayışını benimsiyoruz. Fatih Cemevi, bu anlayışın somut örneklerinden biri olacak" dedi. Toplumsal barışı ve birlikte yaşam kültürünü önceleyen projelere büyük önem verdiklerini belirten Yeğin, cemevinin tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin sosyal, kültürel ve inançsal ihtiyaçlarına cevap verecek önemli bir merkez kazanacağını ifade etti.

"İSTANBUL’UN HER NOKTASINDA CAN CANA, OMUZ OMUZAYIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul’un her köşesinde birlik ve dayanışmanın hâkim olduğunu belirterek, "İstanbul’un her noktasında can cana, omuz omuzayız. İnancın, kardeşliğin ve ortak yaşam kültürünün güçlendiği bir şehir için birlikte mücadele ediyoruz" diye konuştu. Sancaktepe Cemevi’nin temel atma töreninin, Başkan Alper Yeğin’in ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini hatırlatan Çelik, bu anlamlı projenin yalnızca bir ibadet mekânı olmanın ötesinde; eşitliğin, hoşgörünün ve toplumsal dayanışmanın simgesi olacağını belirtti. İnancın ve kardeşliğin merkezi olacak Sancaktepe Cemevi’nin şimdiden ilçeye hayırlı olmasını dileyen Özgür Çelik, konuşmasının sonunda İstanbul’da ve Türkiye genelinde adil, eşit ve özgür bir geleceğin hep birlikte kurulacağını ifade etti.

CHP PM Üyesi Tolga Sağ da temel atma töreni öncesi verdiği konserle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.