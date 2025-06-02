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Sancaktepe’de otomobil takla attı: Yaralılar, yardıma koşan yurttaşa hakaret etti

Sancaktepe’de otomobil takla attı: Yaralılar, yardıma koşan yurttaşa hakaret etti

2.06.2025 11:43:00
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İHA
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Sancaktepe’de otomobil takla attı: Yaralılar, yardıma koşan yurttaşa hakaret etti

İstanbul Sancaktepe’de kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak kaza yaptı. Otomobilin içinde kalan yaralılar, kendilerine yardım etmeye çalışan bir kişinin camı kırarak müdahale etmesine hakaretle karşılık verdi. O anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Sancaktepe Samandıra Bağlantı Yolu’nda geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler yol kenarında durarak, takla atan aracın içinde kalan yaralıların yardımına koştu.

Bir kişi, araç içinde sıkışanları çıkarmak için camı kırarak müdahale etmek istedi. Ancak araç içerisinde bulunan yaralılar camı kıran yurttaşa hakaret etti. O anlar bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Takla atan araçta sıkışan yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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