Sancaktepe'de üç kardeşin ölümünde acı detay: Peşinden koştukları top...
İstanbul Sancaktepe'de 3 kardeşin inşaat alanında bulunan topa ulaşmak isterken boğulduğu öne sürülüyor. 3 kardeşin ölümüne neden sudaki topun fotoğrafı ortaya çıktı.
Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşin cesetleri, İstanbul Valiliği ile Sancaktepe Belediyesi'nin ortaklaşa inşa etmek üzere temmuz ayında temelini attığı cemevi şantiyesindeki su birikintisinde bulundu.
7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın'ın şantiye alanındaki topa ulaşmak isterken suya düşerek boğuldukları öne sürüldü. Bu arada su içindeki topun fotoğrafı ortaya çıktı.
Topun çocuklara mı yoksa başkasına mı ait olup olmadığı ise henüz tespit edilemedi.
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