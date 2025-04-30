Sancaktepe’de fabrika yangını
Sancaktepe’de bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki Abdurrahmangazi Mahallesi Bengi Sokak’ta 07.00 sıralarında bir fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, çevredeki vatandaşların yoğun dumanı fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildiği öğrenildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Etiketler: #Sancaktepe #fabrika #itfaiye
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