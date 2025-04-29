Karabük'te 2 katlı evde yangın çıktı: 3 kedi öldü!

Karabük'te 2 katlı evde çıkan yangında 3 kedi öldü. Ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te 2 katlı evde yangın çıktı: 3 kedi öldü!
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DHA
Yayınlanma: 29.04.2025 - 16:09

Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Efendi Sokak'ta M.B.'nin oturduğu 2 katlı evde, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangın kısa sürede evi sararken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında 3 kedi ölürken ev sahibi F.T. kiracısından şikayetçi oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #karabük #Yangın #Kedi

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