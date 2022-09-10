Sancaktepe'de halı silkeleme tartışması: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul Sancaktepe'de balkondan halı silkelendi diye çıkan tartışmada bir kişi yaralandı, bir kişi ise hayatını kaybetti.
İstanbul Sancaktepe'de bulunan iki katlı binada Muhammed Ebik (24) ve babası Adem Ebik ikinci kattaki evin balkonundan halı silkeledi. O sırada durumdan rahatsız olan alt kattaki kiracı Refai Karaman silahla baba ve oğula ateş açtı. Açılan ateş sonucu baba Adem Ebik kolundan yaralandı. Duruma sinirlenen Muhammed Ebik alt kata inerek kiracının kapısına gitti.
TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI
Kapıyı açan Karaman, Muhammet Ebik'le bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Refai Karaman, Ebik'i silahla göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Karaman'ı gözaltına aldı. Sağlık ekipleri, Muhammet Ebik'e yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kolundan yaralanan baba Adem Ebik ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler binanın bulunduğu sokağa şerit çekerek çevrede önlem aldı. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği binada incelemede bulundu. Muhammet Ebik'in cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Haberi alan Ebik'in yakınları evin önünde sinir krizi geçirdi. Mahalle sakini Murat Rengi, "Halı silkeleme davasıymış. Önce bir diyalog yaşamışlar. Yukarıdan mermiyi sıkıyor babasının koluna geliyor. Daha sonra çocuğu çıkıyor dışarıya" dedi.
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