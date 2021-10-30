Sancaktepe’de otomobille çarpışan ambulans devrildi
Sancaktepe'de otomobille çarpışan ambulans, çarpmanın etkisiyle devrildi ve sürüklenirken caddenin ortasında bulunan ağaca ve refüje çarparak durabildi.
Sancaktepe’de cadde üzerinde giden ambulansla sokaktan çıkan otomobil çarpıştı. İçinde hastanın olmadığı ambulans yan yatarken, sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Necip Fazıl Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde giden Cengiz Oğuzhan Çamlıca yönetimindeki hasta nakil ambulansı, sokaktan çıkan Cem Batuhan Keleş’in kullandığı 34 BTU 55 plakalı otomobille çarpıştı.
Ambulans çarpışmanın ardından devrildi. İçinde hasta olmayan ambulansın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Ambulansın sürücüsü Cengiz Oğuzhan Çamlıca, "Işıklardan çıktım. Yeşil yandı. Devam ettim. Otomobilin sürücüsü dört yolda hiç sağına soluna bakmadan, arka tekerden vurdu. Yan yattım, bu hale geldi" dedi.
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