Son dakika: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tren kazası
Gebze'de seyir halindeki tren kaza yaptı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, İstanbul istikametine giden yolcu treninin son iki vagonu raydan çıktı. Son vagon yan yatarken, elektrik direğine dayandı. Olayda yaralanan olmadı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.
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