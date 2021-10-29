Son dakika: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tren kazası

Gebze'de seyir halindeki tren kaza yaptı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

İHA
29 Ekim 2021 Cuma, 11:27
Son dakika: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tren kazası
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, İstanbul istikametine giden yolcu treninin son iki vagonu raydan çıktı. Son vagon yan yatarken, elektrik direğine dayandı. Olayda yaralanan olmadı. Bölgede çalışmalar devam ediyor. 

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