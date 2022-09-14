Sancaktepe'de sahte parayla alışveriş yapan şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Sancaktepe'de internette satışta olan ikinci el ürünü sahte parayla satın alan şüpheli yakalandı.
İstanbul Sancaktepe'ye bağlı Eyüpsultan Mahallesi'nde elinde bulunan televizyonu internet üzerinden satışa çıkaran V.C, ürünü bin 800 lira karşılığında M.Ç'ye sattı. Aldığı 9 adet 200 liralık banknotun sahte olduğunu anlayan V.C, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine adresini belirlediği şüpheliyi üzerinde 5 bin liralık sahte banknot ve televizyonla yakaladı.
Sahtecilik suçundan kaydı bulunan M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
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