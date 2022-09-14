Sancaktepe'de sahte parayla alışveriş yapan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Sancaktepe'de internette satışta olan ikinci el ürünü sahte parayla satın alan şüpheli yakalandı.

AA
14 Eylül 2022 Çarşamba, 12:40
Sancaktepe'de sahte parayla alışveriş yapan şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Sancaktepe'ye bağlı Eyüpsultan Mahallesi'nde elinde bulunan televizyonu internet üzerinden satışa çıkaran V.C, ürünü bin 800 lira karşılığında M.Ç'ye sattı. Aldığı 9 adet 200 liralık banknotun sahte olduğunu anlayan V.C, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine adresini belirlediği şüpheliyi üzerinde 5 bin liralık sahte banknot ve televizyonla yakaladı.

Sahtecilik suçundan kaydı bulunan M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

 


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