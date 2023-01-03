Sancaktepe'de yol ortasında dakikalarca darbetti
Sancaktepe'de bir kişi, sokakta yere düşürüp üzerine oturduğu adamı dakikalarca darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Sancaktepe'de sokak üzerinde karşılaşan iki kişi, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Tartışan taraflardan biri, kendisinden yaşça büyük kişiyi yere düşürüp, üzerine oturarak, darbetmeye başladı.
Sokaktan geçen araçlara da eliyle 'geç' işareti yaparak, üzerine oturduğu kişiyi darbetmeyi sürdürdü.
Şiddet olayı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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