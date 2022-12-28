WBA Şampiyonu Gervonta Davis'e şok: Darp suçlamasıyla hapse atıldı
Dünya Boks Birliği (WBA) hafif siklet şampiyonu Gervonta Davis, "aile içi şiddet" suçlamasıyla tutuklanarak, hapse atıldı.
Ünlü ABD'li Boksör Gervonta Davis, "aile içi şiddet" suçlamasıyla tutuklanarak, hapse atıldı.
Broward County polisi, Gervonta Davis'in "darp, bedensel zarar verme ve aile içi şiddet" ile suçundan tutuklandığını duyurdu.
28 yaşındaki WBA şampiyonu Davis'in, şu anda Fort Lauderdale'deki Broward County Ana Hapishane Bürosu'nda gözaltında tutulduğu, duruşmaya çıkmasının beklendiği bildirildi.
BİRÇOK SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA KALDI
Davis, Kasım 2020'de Baltimore'da dört kişinin karıştığı bir trafik kazasında olay yerinden kaçmakla suçlanmasının ardından 16 Şubat'ta yargılanacak.
Davis ayrıca, 2020 yılında Miami'de bir yardım basketbol maçında eşini boğazından tuttuğu için iki hafif darp suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Davis'e yönelik eski suçlamalar, 13 Aralık'ta düşürüldü.
Davis, Nisan ayında Las Vegas'ta Ryan Garcia'ya karşı büyük bir maça çıkmadan önce, 7 Ocak'ta PPV ana etkinliğinde Hector Luis Garcia ile dövüşmesi planlanıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu Erdoğan’ı geçti
- Mengü'nün iddiasına Akşener'in danışmanından yanıt
- Sessizliğini bozdu
- 'Gök kubbeyi başınıza yıkarız'
- Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu
- 'Tüm bilgileri kayıt altına aldım, öldürülürsem...'
- Gökbakar'ın o paylaşımı işletmecileri harekete geçirdi
- Doğalgaz borusu patladı: Uçuş trafiği durdu
- Buzları eriten buluşma
- Şentop'tan seçim tarihi açıklaması