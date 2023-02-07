Sandal: Bu acıyı yaşadık, biliyoruz

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 14:27

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 14:28

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara sebep olan deprem sonrası yardım çağrısında bulunan Bayraklı Belediyesi, dün itibariyle 5000 battaniye, 750 elektrikli ısıtıcı, 737 çocuk montu, 1920 adet panduf, 1518 atkı ve bere, 4081 çift çorap, 261 uyku tulumu, onlarca ışıldak, el feneri, mama ve 3222 hijyen malzemesini paketleyerek İBB Koordinasyon Merkezi aracılığıyla deprem bölgesine gönderdi. Vatandaşların sağduyusu sayesinde büyüyen yardım kampanyası, dün geceden bu yana artarak devam etti. Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik binlerce ürün daha belediyenin tesislerine teslim edildi. Onlarca gönüllü çalışan tarafından paketlenen ürünlerin, kısa sürede deprem bölgesine gönderileceği belirtildi.

ÖĞRENCİLER VE VELİLERİNDEN DUYARLI DAVRANIŞ

Öte yandan Ayda Bebek Anaokulu öğrenci ve velileri de deprem mağdurlarına destek olmak için seferber oldu. Veliler, bebek maması, kışlık kıyafet, hijyen malzemesi, battaniye, çorap, çocuk ceketi, uyku tulumu ve bebek bezlerinden oluşan yüzlerce temel ihtiyaç malzemesini Anaokulu yönetimine iletti. Ekipler de gelen yardımları araçlara yükleyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi’ne teslim edilmek üzere yola çıkardı. Yardım taleplerinin devam ettiği ifade edildi.

“ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Bayraklı depreminde yaşadığımız zorlukları ve ihtiyaçları iyi biliyoruz. Bu acıyı yakından tanıyoruz. O nedenle depremi yaşayan vatandaşlarımızın durumunu daha iyi anlıyoruz. Bayraklı Belediyesi olarak, deprem bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanan temel malzemeleri İzmir Büyükşehir Belediyemizin koordinesinde, her gün ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Depremzedelerimizin her zaman yanında olacağız ve elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.