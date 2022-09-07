Sandal: Yarınlara daha güzel bir Bayraklı bırakacağız
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Refik Şevket İnce Mahallesi’nde yurttaşlarla bir araya geldi. Başkan Sandal, “Birlik ve dayanışma içinde ilçemizi daha yaşanabilir ve modern hale getireceğiz. Yollarımızla, parklarımızla, sosyal alanlarımızla yarınlara daha güzel bir Bayraklı bırakacağız” dedi.
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye çalışmalarını yerinde incelemek, ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini dinlemek için başlattığı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Refik Şevket İnce Mahallesi’ni gezen Başkan Sandal, hem esnafla hem de vatandaşla bir araya geldi. Muhtarlık ziyareti ile başlayan mahalle gezisi kapsamında Erzurumlular Derneği’ne de giden Başkan Sandal, vatandaşların evlerine de misafir oldu. Sandal’a; CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, mahalle muhtarı Ayhan Bahar, meclis üyeleri, parti yöneticileri ve belediye bürokratları eşlik etti.
“DAHA YAŞANABİLİR BAYRAKLI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Refik Şevket İnce mahallemizi her anlamda güzelleştirmek ve daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve birlik ve dayanışma içinde Bayraklı’mızı yarınlara hazırlayacağız” diye konuştu.
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