Sandalyeden kafa üstü düşen çocuk, ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, oyun oynarken üzerine çıkıp ayakta durduğu sandalyeden kafa üstü düşen 10 yaşındaki Merve B., ağır yaralandı.

Sandalyeden kafa üstü düşen çocuk, ağır yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 12:22

Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir sitedeki dairede oyun oynarken, sandalyenin üstüne çıkarak ayakta duran Merve B., dengesini kaybederek, kafa üstü düştü. Bayılan çocuk ailesi tarafından özel araçla götürüldüğü hastanedeki ilk müdahalesinin ardından, ambulansla sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Merve B.’nin, kafatasında kırık olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 


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