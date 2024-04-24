Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti ödemeleri nasıl yapılacak?

Sandık görevlisi ücretinin ne zaman yatırılacağına yönelik sorgulamalar sürüyor. 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurullarında görev alan kamu çalışanları, seçim görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti ödemeleri nasıl yapılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 13:00
Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti ödemeleri nasıl yapılacak?
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31 Mart Mahalli ve İdari Genel Seçimleri'nde sandık kurullarında görevli olan kamu çalışanları ücretlerinin yatırılmasını bekliyor. Peki, Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti ödemeleri nasıl yapılacak?

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı.

Buna göre; Sandık görevlisi ücretlerinin, nisan ayının sonuna kadar seçimlerde görev alan kişilerin hesaplarına yatırılacağı tahmin ediliyor.

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

Sandık görevlerilerin, 2024 belediye seçimleri sonrasında ne kadar ücret alacağı, yerel seçimlerde görev alan kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor.

Seçim görevlisi ücretleri memur maaşı katsayı oranına göre belirleniyor. 2023 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde sandık görevlisi ücreti yaklaşık 870 lira olarak belirlenmişti.

2024 yılında 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanlarının alacağı ücretler belli oldu.

Buna göre; 31 Mart 2024 Pazar günü sandıklarda görev yapan sandık kurulu başkanları 2 bin 947 lira ücret alacak. Sandık görevlilerine ise 2 bin 88 lira ödeme yapılacak. Partili üyelere 1044 TL ve bina sorumlularına ise 2 bin 936 lira ödenecek.

SANDIK GÖREVLİLERİNE ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, bir önceki seçimlerde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.


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