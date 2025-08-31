Sanık M.Ç. önce tutuklandı sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı: 10 yaşında çocuğa istismar iddiası

10 yaşındaki bir çocuğun komşusu olan 66 yaşındaki bir erkek tarafından istismara uğradığı öne sürüldü. İddiaya göre, E.E’nin komşusu olan M.Ç., çocuğu evine çağırarak istismar etti. Çocuğun ise yaşadığı istismarı rehber öğretmenine söylediği belirtildi. M.Ç. hakkında “on iki yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı ve çocuğun cinsel istismarı” suçlarından dava açılırken, ilk duruşma 25 Eylül’de görülecek. Öte yandan, sanık M.Ç’nin önce tutuklandığı ancak daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı da belirtildi.

Cumhuriyet’e konuşan Baba Y.E., “Çocuğum rehber öğretmenine gidip istismarı söylemiş. Öğretmeni de yetkili yerlere bilgiyi iletmiş. Bu olay Emniyet’e savcılığa gittikten sonra haberimiz oldu. Korktuğundan dolayı böyle yapmış. Biz de davacı olduk, gerekli yerlere şikâyette bulunduk” dedi. Olayın üzerinden bir yıl geçmesine karşın çocuğun psikolojik olarak sorun yaşadığını belirten Y.E., “İstismar çocuklarda travma yaratıyor. Bu olayların yaşanmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Benim çocuğum yaşadıklarını üzerinden atamadı. Şiddete meyilli davranışları var. Bir türlü iyileşemedi” ifadelerini kullandı.

Davanın takipçisi Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, “Çocukları istismardan koruyan kanun ve sözleşmelere sahibiz: Çocuk Koruma Kanunu, İstanbul Sözleşmesi, Lanzorate Sözleşmesi hepsi çocukları koruyor. Mesele bunların etkin bir biçimde uygulanması. Uygulatacağız.” paylaşımında bulundu.

Derneğin ve davanın avukatı Rojin Kartal, “Çocuğa yönelik istismar münferit bir olay değil, ataerkil düzenin ve cezasızlık politikasının doğrudan sonucudur. Devletin görevi, çocukları korumak ve failleri cezalandırmaktır; ancak adli kontrolle salıverilen her sanık yeni bir suçun zeminini hazırlamaktadır. Biz bu davalarda yalnızca bir çocuğun değil, bütün çocukların yaşam hakkını ve geleceğini savunuyoruz” dedi.