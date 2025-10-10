Saniye saniye kaydedildi... Dönerciden tehdit mektubu ile milyonlarca lira haraç istediler!

Kayapınar ilçesinde bulunan iş yerine sabah saatlerinde gelen dönerci işletmecisi, kapı önünde üzerinde tehdit içerikli not olan bir zarf buldu.

"ÇOK SAYIDA İŞ YERLERİNİ VE SAHİPLERİNİ KURŞUNLADIK"

İşletmeci, içerisinde 'Selamünaleyküm, ben Y.K. Türkiye'nin çeşitli illerinde çok sayıda iş yerlerini ve sahiplerini kurşunladık. Size 3 milyon ceza kestim. Bir hafta içerisinde 3 milyonu hazırlayın. Sizi aradığım vakit para hazır olsun. Size vereceğim IBAN'a transfer yapacaksınız. Bugün bacağına sıktım, yarın kafana sıkacağım. Yaşasın şeriat' yazılı mektupla şikâyetçi oldu.

İTİRAF ETTİLER

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, iş yeri ve çevresindeki 60 güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı. Çalışma sonucu mektubu yazanın, 4 ay önce işten çıkarılan eski çalışan M.Ç. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan M.Ç., mektubu kendisinin yazdığını, olay günü arkadaşı Y.B. ile birlikte hareket ettiğini itiraf etti. Y.B. de ifadesinde M.Ç. ile birlikte olduğunu kabul etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı. Diğer yandan tehdit mektubunun bırakıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.