Cumhuriyet Gazetesi Logo
Saniye saniye kaydedildi... Dönerciden tehdit mektubu ile milyonlarca lira haraç istediler!

Saniye saniye kaydedildi... Dönerciden tehdit mektubu ile milyonlarca lira haraç istediler!

10.10.2025 16:01:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Saniye saniye kaydedildi... Dönerciden tehdit mektubu ile milyonlarca lira haraç istediler!

Diyarbakır'da dönerci işletmesine tehdit mektubu bırakıp, 3 milyon TL haraç isteyen 2 şüpheli, yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin eski çalışan olduğu tespit edilirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayapınar ilçesinde bulunan iş yerine sabah saatlerinde gelen dönerci işletmecisi, kapı önünde üzerinde tehdit içerikli not olan bir zarf buldu.

"ÇOK SAYIDA İŞ YERLERİNİ VE SAHİPLERİNİ KURŞUNLADIK"

İşletmeci, içerisinde 'Selamünaleyküm, ben Y.K. Türkiye'nin çeşitli illerinde çok sayıda iş yerlerini ve sahiplerini kurşunladık. Size 3 milyon ceza kestim. Bir hafta içerisinde 3 milyonu hazırlayın. Sizi aradığım vakit para hazır olsun. Size vereceğim IBAN'a transfer yapacaksınız. Bugün bacağına sıktım, yarın kafana sıkacağım. Yaşasın şeriat' yazılı mektupla şikâyetçi oldu.

İTİRAF ETTİLER

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, iş yeri ve çevresindeki 60 güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı. Çalışma sonucu mektubu yazanın, 4 ay önce işten çıkarılan eski çalışan M.Ç. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan M.Ç., mektubu kendisinin yazdığını, olay günü arkadaşı Y.B. ile birlikte hareket ettiğini itiraf etti. Y.B. de ifadesinde M.Ç. ile birlikte olduğunu kabul etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı. Diğer yandan tehdit mektubunun bırakıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlgili Konular: #diyarbakır #tehdit #dönerci #haraç

İlgili Haberler

İki kardeşin öldürüldüğü olayla ilgili dikkat çeken iddia: Haraç istemişler
İki kardeşin öldürüldüğü olayla ilgili dikkat çeken iddia: Haraç istemişler Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kafede çıkan silahlı çatışmada iki kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanıklar Furkan G. ve Oğuzhan S. hakkında ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası; diğer iki sanık hakkında ise ’suç delillerini yok etme’ ve ’ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezaları istendi. İfadelere göre ise olayın ’haraç’ isteme meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi.
Sarıyer’de motosikletten 'haraç kurşunu' kamerada: Tetikçi 14, sürücü 15 yaşında!
Sarıyer’de motosikletten 'haraç kurşunu' kamerada: Tetikçi 14, sürücü 15 yaşında! Sarıyer'de bir kasap dükkanına 7 ay arayla silahlı saldırı düzenlendi. İlk saldırıda dükkanda hasar meydana gelirken, ikinci saldırıda kurşunların hedefi olan kasap yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenleyen T.T. (14), motosikleti kullanan E.Ö. (15) ve azmettirici O.Ş. (22) jandarma operasyonuyla yakalandı. Saldırının "haraç" için yapıldığı öğrenildi.
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: Haraç almak için işyerini kurşunladılar!
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: Haraç almak için işyerini kurşunladılar! İstanbul Beyoğlu'nda haraç almak için bir işyerinin kurşunlanması olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işyerini kurşunladıkları anları güvenlik kameralarına yansıdı.