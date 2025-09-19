Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sarıyer’de motosikletten 'haraç kurşunu' kamerada: Tetikçi 14, sürücü 15 yaşında!

19.09.2025 10:06:00
DHA
Sarıyer'de bir kasap dükkanına 7 ay arayla silahlı saldırı düzenlendi. İlk saldırıda dükkanda hasar meydana gelirken, ikinci saldırıda kurşunların hedefi olan kasap yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenleyen T.T. (14), motosikleti kullanan E.Ö. (15) ve azmettirici O.Ş. (22) jandarma operasyonuyla yakalandı. Saldırının "haraç" için yapıldığı öğrenildi.

Olay, 12 Eylül Cuma günü saat 20.00 sıralarında Kilyos Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde motosikletli 2 kişi, caddede bulunan kasap dükkanının önüne geldi. Şüphelilerden biri o sırada açık olan kasap dükkanına ateş açtı.

Saldırıda kasap yaralanırken, şüpheliler ise motosikletle olay yerinden kaçtı. Yaralanan kasap ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

JANDARMA 70 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELEDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. 3 gün boyunca 68 adet güvenlik kamerasındaki, 70 saatlik görüntüleri inceleyen jandarma ekipleri, saldırganların Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Fenertepe gişelerinden kaçak geçtiğini tespit etti. Takibe devam eden jandarma, saldırganların Güngören ve Bağcılar’da bir adreste olduğunu belirledi.

Adreslere operasyon düzenleyen Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tetikçi T.T (14) ve motosikleti kullanan E.Ö.’yü (15) yakaladı. Devam eden çalışmalarda azmettirici olduğu tespit edilen O.Ş. de (22) jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Karakolda ifadeleri alınarak hakkında adli işlem başlatılan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

14 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan T.T. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı. E.Ö. ve O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan şüphelilerin, iş yeri sahibinden haraç almak için saldırıyı düzenledikleri ortaya çıktı.

ŞUBAT AYINDA DA SALDIRI DÜZENLEMİŞLER

Silahlı saldırıya uğrayan kasap dükkanının şubat ayında da saldırıya uğradığı ve dükkanda hasar meydana geldiği bilgisine ulaşıldı. Saldırıyı azmettiren şüphelinin de O.Ş. olduğu da ortaya çıktı. Şubat ayındaki saldırı sonrasında Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında 128 adet güvenlik kamerası ve 96 saatlik görüntü kaydı incelendiği öğrenildi. Azmettirici olduğu düşünülen diğer şüphelilere yönelik çalışmaların ise sürdüğü bilgisi edinildi. 

 

