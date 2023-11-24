Saniye saniye kaydedildi... Kamyonet anne ve kızına çarptı

Yayınlanma: 24.11.2023 - 09:22

Güncelleme: 24.11.2023 - 09:25

Yalova-Bursa karayolu üzerinde saat 19.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Yalova'dan Bursa istikametine seyir halinde olan H.P. (53) yönetimindeki 16 VD 125 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Kul (43) ile kızı E.K.’ye (10) çarptı.

Çevredeki yurttaşlar yaralıların yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNENİN DURUMU KRİTİK!

Kamyonetin çarptığı anne ile kızı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan anne Hatice Kul'un sağlık durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Kamyonetin çarptığı kaza anı, kara yolunda seyir halindeki başka bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; kamyonetin Orhangazi şehir merkezinden ana yola çıkış yapıp yeşil ışıkta geçiş yaptığı esnada anne ile kızın ana yolda karşıdan karşıya geçmeye çalıştıkları görüldü.