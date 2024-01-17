Saniye saniye kaydedildi... Lunaparkta silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı!

Arnavutköy'de kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi lunaparkta gören saldırgan, onlarca çocuğun arasında silahla ateş açtı. O sırada çocuğunu oyun oynamaya getiren bir baba ellerini kaldırarak saldırganları durdurmaya çalışırken, olayda bir kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 17.01.2024 - 12:22
Saniye saniye kaydedildi... Lunaparkta silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı!
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde 14 Ocak Pazar Günü korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; lunaparka gelen 16 ve 17 yaşındaki 2 saldırgandan biri, iddiaya göre kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi ve yanındaki arkadaşını gördü. Şüpheliler yanlarındaki silahı çıkararak ateş etmeye başladı.

Parkta o sırada olan onlarca çocuk ve aileleri ile saldırının hedefindeki iki kişi panikle kaçmaya başladı. 

Saldırıda 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 2 saldırganı yakaladı.

TUTUKLANDI!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 1’i tutuklanırken, diğeri ise serbest bırakıldı.Saldırı sonucunda yaralanan 1 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırı anında oyuncakta bulunan çocuğunu bekleyen bir babanın ellerini kaldırarak saldırganları durdurmaya çalıştığı da görülüyor.


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