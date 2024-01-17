Saniye saniye kaydedildi... Lunaparkta silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı!
Arnavutköy'de kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi lunaparkta gören saldırgan, onlarca çocuğun arasında silahla ateş açtı. O sırada çocuğunu oyun oynamaya getiren bir baba ellerini kaldırarak saldırganları durdurmaya çalışırken, olayda bir kişi yaralandı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde 14 Ocak Pazar Günü korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; lunaparka gelen 16 ve 17 yaşındaki 2 saldırgandan biri, iddiaya göre kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi ve yanındaki arkadaşını gördü. Şüpheliler yanlarındaki silahı çıkararak ateş etmeye başladı.
Parkta o sırada olan onlarca çocuk ve aileleri ile saldırının hedefindeki iki kişi panikle kaçmaya başladı.
Saldırıda 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 2 saldırganı yakaladı.
TUTUKLANDI!
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 1’i tutuklanırken, diğeri ise serbest bırakıldı.Saldırı sonucunda yaralanan 1 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırı anında oyuncakta bulunan çocuğunu bekleyen bir babanın ellerini kaldırarak saldırganları durdurmaya çalıştığı da görülüyor.
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