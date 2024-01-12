Saniye saniye kaydedildi... Makas pahalıya patladı!

Kartal Sahil’de makas atarak ilerleyen sürücü, yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası gözaltına alınan sürücüye 14 bin 258 lira para cezası uygulanırken, araç ise trafikten men edildi.

İHA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 09:42
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İstanbul'da Kartal Sahil yolu üzerinde dün öğle saatlerinde, 34 YUF 67 plakalı araç sürücüsü seyir halinde olduğu sırada trafik yoğunluğuna aldırış etmeden makas atarak ilerledi.

Sürücü hem kendi canını hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye attı. O anlar yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası trafiği tehlikeye atarak ilerleyen O.M. adlı sürücü yakalandı.

Sürücü hakkında makas atmak ve abarth egzoz kullanmak suçlarından toplamda 14 bin 258 lira para cezası kesilerek, adli işlem başlatıldı. Araç ise, trafikten men edildi.


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