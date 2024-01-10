Kaza anı saniye saniye kaydedildi... Direksiyon başında kalp krizi geçirdi!

Yayınlanma: 10.01.2024 - 09:39

Güncelleme: 10.01.2024 - 10:37

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde 16 AFH 701 plakalı aracıyla seyir halinde olan Hakan Bilen, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Araç kullanırken fenalaşan sürücü, kontrolünü kaybedince önündeki otomobile çarpıp kaldırıma savruldu.

Yol kenarındaki ağaca çarparak duran otomobilde sürücünün fenalık geçirdiğini gören çevredekiler, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü ve yanında bulunan 2 kişi ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.