Saniye saniye kaydedildi... Yoldan geçen araçları silahla tehdit etti!

Süleymanpaşa'da alacak-verecek kavgasından sonra bir kişi yola çıkarak av tüfeğiyle yolda araç durdurmaya çalıştı. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:54
Saniye saniye kaydedildi... Yoldan geçen araçları silahla tehdit etti!
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’nde aile bireyleri ile alacak verecek kavgasına karışan Ö.İ., daha sonra ilçedeki Hayrabolu Caddesi üzerine çıkarak yoldan geçen araçlara elindeki ruhsatsız av tüfeğini göstererek tehditlerde bulundu.

ŞÜPHELİ YAKALANDI!

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahsın yolun ortasında silah zoruyla durdurduğu aracın kapısını açarak binip, hızla ilerlemeye çalıştığı gözlendi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, silahlı şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

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Elindeki av tüfeği ile beraber yakalanan Ö.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ö.İ. sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


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