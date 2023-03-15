İşkence iddiasıyla yargılanan eski cezaevi müdürüne ‘silahla tehdit’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 13:02

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 14:14

Olay, 2018 yılında Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. İddiaya göre, olayın yaşandığı tarihte cezaevinde tutuklu bulunan 4’ü 18 yaşından küçük 5 mahkûm, cezaevinde kavga çıkardığı ve disiplini bozduğu gerekçesiyle kurum müdürü Kamil Ö.’nün talimatı üzerine, infaz ve koruma memurları tarafından Travma ve Doku Hasarı Önleyici Yumuşak Oda’ya getirildi. Burada Cezaevi Müdürü Kamil Ö.’nün gözetiminde infaz ve koruma memurları Halil T., Mehmet Ü. ve Sezer Ö. tarafından mahkûmlara şiddet uygulandı.

CEZAEVI MÜDÜRÜNÜN ‘İŞKENCE’ SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI İSTENMİŞTİ

Yapılan denetimler sonrasında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Başkontrolörlüğünce 2019 yılında olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede dönemin Cezaevi Müdürü Kamil Ö. hakkında çocuğa karşı ‘işkence’ suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İnfaz ve koruma memurları Halil T., İrfan B., Mehmet Ü. ve Sezer Ö. hakkında ayrı ayrı ‘zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması’ ve ‘kasten yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis, suçun kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlendiği gerekçesiyle verilecek cezanın yarı oranında artırılması istenmişti. 2021 yılında sanıkların yargılanmasına başlanmıştı.

YUMUŞAK ODADA DARP VE KÖTÜ MUAMELE İDDİASI

İddianameye konu suç duyurusunda, Travma ve Doku Hasarı Önleyici Odaya alınan bazı mahkûmların, “Üzerindeki kıyafetleri çıkarılarak iç çamaşırıyla bırakıldığı, hiçbir direnç göstermemelerine rağmen yüzüstü yere yatırılarak elleri arkaya alınarak plastik kelepçe veya iple bağlandığı daha sonra ayakları da bağlandıktan sonra ayak ve elleri arkada birleştirilerek oda içerisine bırakıldığı, mahkûmların bu şekilde uzun süre yumuşak odada bekletildikleri, bazı mahkûmların darp edildiği, koğuşta kavga ettiği ve koğuştaki yatakları ateşe veren bazı çocuk mahkûmlara kötü muamelede bulunulduğu” iddiası yer almıştı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar celsesinde tutuksuz yargılanan sanıklardan Halit T. duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklar Sezer Ö., Mehmet Ü., İrfan B. ve dönemin cezaevi müdürü Kamil Ö. duruşmaya katılmadı. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. İddia makamının esas hakkındaki mütalaasının okunmasının ardından son sözleri sorulan huzurdaki sanık Halit T., “Adaletinize güveniyorum, takdir mahkemenindir” dedi.

CEZAEVİ MÜDÜRÜNE 4 YIL 6 AY, İNFAZ KORUMA MEMURLARINA BERAAT KARARI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, dönemin cezaevi müdürü Kamil Ö.’yü, eyleminin ‘silahlı tehdit’ suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 3 yıl, suçun kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanmak suretiyle işlendiği gerekçesiyle cezada yarı oranında artırım uygulayarak 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. ‘Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından yargılanan 4 sanık hakkında ise suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat kararı verildi.