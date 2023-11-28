Şanlıurfa Adliyesi'nde yakalanan 'sahte savcı' tutuklandı

Sahte kimlikle kendisini savcı olarak tanıtıp cezaevindeki yakınlarının işlerini hızlandırmaya çalışan zanlı, Şanlıurfa Adliyesi'nde yakalandı.

AA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 17:05
Şanlıurfa Adliyesi'nde yakalanan 'sahte savcı' tutuklandı
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A.P. isimli şüpheli, kendisini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak geldiği Şanlıurfa Adliyesi'nde cezaevi savcısıyla görüşme talebinde bulundu.

Cezaevi savcısıyla görüşmesinde kendisini Ankara'da görev yapan Cumhuriyet savcısı olarak tanıtan A.P, ceza infaz kurumunda olan dayısı M.K'nın işlemlerini hızlandırıp hızlandıramayacağını sordu.

Cezaevi savcısı, hareketlerinden şüphelendiği A.P'den kimliğini göstermesini isteyerek, görevine dair detaylar öğrenmek istedi.

TUTUKLANDI

Sahte kimliği gösteren şüphelinin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine cezaevi savcısı, başsavcılığa bildirdi. Yapılan araştırmada, A.P'nin sahte kimlik kartı kullandığı tespit edildi.

Adliyede görevli polisler tarafından gözaltına alınan zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.


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