Sinan Ateş soruşturmasında savcılara tehdit: Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'nın hedef gösterilmesine ilişkin açılan soruşturma kapsamında Ülkü Ocakları yöneticisi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 15:43
Sinan Ateş soruşturmasında savcılara tehdit: Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'nın “Orhun Haber” adlı hesap üzerinden hedef alınmasına ilişkin çarpıcı bir gelişme daha yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki kişiden birinin MHP'nin gençlik teşkilatı Ülkü Ocakları'nda genel başkan yardımcısı görevinde olan Mert Kerim Ejder olduğu öğrenildi. .

Orhun Haber isimli, MHP'ye yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesabından geçen pazar günü yapılan paylaşımda, "kripto FETÖ’cülerin yargıdaki Hak-Yol cemaati içerisine sızdığı ve Sinan Ateş dosyasının savcısı Ayhan Ay’ın da Hak-Yol cemaatine sızan isimlerden olduğu" öne sürülmüş, ayrıca "Ankara Başsavcısı Akça’nın da FETÖ’cü olduğu ve örgütsel talimatla hareket ettiği" iddia edilmişti.

Paylaşım üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

 


Sinan Ateş Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Mert Kerim Ejder

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