Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar partisinden istifa etti: Hedefte Paris Büyükelçiliği mi var?

Yayınlanma: 02.09.2024 - 17:42

Güncelleme: 02.09.2024 - 17:46

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı bağımsız olarak yöneteceğini belirten Gülpınar, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Bu geçen süre içerisinde hep şeffaf oldum ve siz değerli hemşerilerimle gelişen durumları paylaştım. Sizlerle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bununla birlikte bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Siz kıymetli hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, her zaman olduğu gibi yine sizlerin talebini aldık, alacağız ve her kararımızda uygulayacağız. Bu olgularla birlikte, gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek, Şanlıurfa’ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için, halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden ‘Bağımsız’ olarak devam etme kararını aldık” dedi. Gülpınar, açıklamasında, “Şanlıurfa gündemini uzunca bir süredir meşgul eden siyasi kavgaları nihayete erdirmek, siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Şanlıurfa'nın geleceğinin konuşulmasına imkân sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir” ifadeleri yer aldı.

"GÖREVİNDEN AYRILABİLİR"

Uzun yıllar boyunca AKP’de siyaset yapan Gülpınar’ın yeniden AKP'ye geçeceği tartışılan konular arasındaydı. Cumhuriyet söz konusu istifayı YRP’li kaynaklara sordu. Gülpınar’ın sık sık Paris’e gittiğini söyleyen kaynaklar, Gülpınar’ın hedefinde Paris Büyükelçiliği olabileceğini söyledi. YRP’li belediye başkanlarına baskı uygulandığını ifade edilirken sürece ilişkin şu açıklama yapıldı: “İktidar partimizdeki birçok belediye başkanına baskı uyguluyor. Bu kapsamda partimizden istifa eden isimler oldu. Gülpınar da siyasete ‘bağımsız’ bir şekilde devam edeceğini açıkladı. Ancak biz kendisinin belediye başkanlığı görevine devam edeceğini düşünmüyoruz. Kendisi belediye başkanı olduğundan beri çok kez Paris’e gitti. Hedefinde Paris Büyükelçiliği olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.