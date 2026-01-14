Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şanlıurfa’da 2 bin 644 tarihi eser ele geçirildi

Şanlıurfa’da 2 bin 644 tarihi eser ele geçirildi

14.01.2026 17:16:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Şanlıurfa’da 2 bin 644 tarihi eser ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde jandarmanın Suriye sınırına yakın bir adrese düzenlediği operasyonda, 2 bin 644 adet tarihi eser ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 2 bin 638’i gümüş ve bronz sikke, 6’sı süs eşyası olmak üzere toplam 2 bin 644 adet tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda Suriye sınırına yakın bir adrese operasyon düzenledi.

Image

 

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 2 bin 638 gümüş ve bronz sikke ile 6 süs eşyası ele geçirildi. Eserler muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İlgili Konular: #tarihi eser kaçakçılığı