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Şanlıurfa'da acı olay... Elektrik akımına kapılan usta kurtarılamadı

Şanlıurfa'da acı olay... Elektrik akımına kapılan usta kurtarılamadı

25.06.2026 10:16:00
Güncellenme:
DHA
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Şanlıurfa'da acı olay... Elektrik akımına kapılan usta kurtarılamadı

Viranşehir ilçesinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki usta Ramazan Erol, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Profil demir doğrama ustası Ramazan Erol (40), dün öğle saatlerinde çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Erol, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erol, kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erol’un cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Ramazan Erol'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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