Şanlıurfa'da acı olay... Elektrik akımına kapılan usta kurtarılamadı

Profil demir doğrama ustası Ramazan Erol (40), dün öğle saatlerinde çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Erol, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erol, kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erol’un cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Ramazan Erol'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.