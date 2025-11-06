Şanlıurfa'da bir evde silahlı çatışma: 1 kişi öldü, 8 gözaltı var!

Olay, Gülabibey Mahallesi 31. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden husumetli iki grup arasında bir evde çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Deniz Örnik adlı kişinin başından vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan çalışmalarda, çatışma sırasında olay yerinde bulunan 8 kişi, kısa sürede tespit edilerek saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.