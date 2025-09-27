Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şanlıurfa'da feci kaza... Araç, tarlaya devrildi: Ölü ve yaralı var!

27.09.2025 11:54:00
DHA
Harran ilçesinde otomobilin sulama kanalı duvarına çarparak tarlaya devrildiği kazada 16 yaşındaki Kasım Çiftçioğlu hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Çağbaşı Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; tarladan dönen, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalın duvarına çarptıktan sonra mısır tarlasına devrildi.

Ters dönerek duran otomobili görenlerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından Harran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Kasım Çiftçioğlu (16), kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

