Ankara'da korkunç kaza... TIR ile çarpışıp alev alan otomobilde can verdi!

26.09.2025 14:34:00
Güncellenme:
DHA
Nallıhan ilçesinde TIR ile çarpışıp alev alan otomobilin sürücüsü Ali Bekir Özdemir, hayatını kaybetti.

Nallıhan-Ankara karayolu Çayırkırı mevkiinde saat 12.30 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Ali Bekir Özdemir (60), cuma namazını kılmak için Çayırhan Mahallesi'ndeki camiye gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Özdemir, yönetimindeki 34 SF 8075 plakalı otomobil, yol çalışması olan bölgede karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Ali Bekir Özdemir, yanan aracın içinde sıkıştı. Yara almadan kurtulan TIR şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak Ali Bekir Özdemir, hayatını kaybetti. TIR şoförü ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Ankara #kaza #otomobil

