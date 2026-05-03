Şanlıurfa’da fırtına ve dolu yağışı hayatı felç etti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde etkili olan dolu yağışı ve fırtına hayatı adeta durma noktasına getirdi.

İlçede aniden bastıran dolu yağışı ve fırtına ile birlikte Fırat Köprüsü’nde seyir halinde olan bir yük kamyoneti yan yattı.

Yine fırtınanın etkisiyle duba restaurantların halatları koptu, bir caminin minaresi yıkıldı, ağaçlar araçların üzerine devrilerek maddi hasara yol açtı.

Kısa süre etkili olan dolu yağışı ve fırtına sonrası yetkililer, vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.