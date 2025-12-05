Şanlıurfa’da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: Çok sayıda kişi yaralandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.12.2025 11:23:00
DHA
Hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa–Suruç karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Sinan D.'nin kullandığı 80 ADK 589 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Y.'nin kullandığı 06 CTL 502 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile araçlardaki 9 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #Şanlıurfa #yaralı

