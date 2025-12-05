Şanlıurfa’da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: Çok sayıda kişi yaralandı!

Şanlıurfa–Suruç karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Sinan D.'nin kullandığı 80 ADK 589 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Y.'nin kullandığı 06 CTL 502 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile araçlardaki 9 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.