Kırmızı ışıkta feci kaza... Otomobil TIR'a çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti!

4.12.2025 09:12:00
DHA
Kütahya'da kırmızı ışıkta bekleyen küspe yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya-Tavşanlı karayolu Bölücek kavşağında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Veli Yücel (36) idaresindeki 43 AB 560 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 43 ACV 217 plakalı küspe yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü Veli Yücel ile yanındaki Fas uyruklu Badra El Alaoui (20) adlı kadın ile birlikte kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 4 kişinin cenazeleri otopsi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

TIR şoförü ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürülürken, kazaya karışan araçlar yapılan çalışmaların ardından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

