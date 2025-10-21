Şanlıurfa'da iş cinayeti: 19 yaşındaki işçi, arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp öldü

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.10.2025 12:51:00
DHA
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, elektrik arızasını gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan Şiyar Kadir Pamuk (19) hayatını kaybetti.

Hilvan ilçesi Arabuk Mahallesi’nde elektrik dağıtım şirketinde çalışan Şiyar Kadir Pamuk, yüksek gerilim hattındaki arızayı gidermek için direğe çıktı.

Bu sırada elektrik akımına kapılan Pamuk, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Pamuk, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şiyar Kadir Pamuk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Pamuk’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şiyar Kadir Pamuk'un cenazesinin Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

