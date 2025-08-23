Şanlıurfa'da merdivenden düşen ustanın üzerine klima devrildi

Şanlıurfa’da iş yerinin dış cephesinde klima montajı yapmak için demir iskelenin üzerine kurduğu merdivenden, sırtında klimayla çıkan usta, dengesini kaybedip yere düştü. Üzerine iskele ve taşıdığı klima motoru da devrilen usta yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir iş yerinin dış cephesinde klima montajı için demir iskelenin üzerine kurduğu merdivenden sırtında klimayla çıkmaya çalışan usta, dengesini kaybedip yere düştü. Kentte çekildiği belirtilen görüntülerde, ismi öğrenilemeyen ustanın güvenlik önlemi ya da koruyucu ekipman kullanmadan çalışmaya başladığı görüldü.

Klimayı binanın dış cephesine monte etmek isteyen usta, demir iskelenin üzerine yerleştirdiği merdivenden ikinci kakta tırmanırken, üst basamaklara geldiğinden merdiven bir anda kaydı. Metrelerce yükseklikten beton zemine düşen ustanın üzerine de demir iskele, merdiven ve taşıdığı klima devrildi. Yardım isteyen ustanın yaralandığı anlar, çevredeki kameraya yansıdı.