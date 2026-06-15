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Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Husumetli aileler arasında kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Husumetli aileler arasında kavga: 6 yaralı

15.06.2026 16:40:00
Güncellenme:
DHA
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Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Husumetli aileler arasında kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde husumetli akraba aileler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
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Selahattin Eyyübi Mahallesi’nde sabah saatlerinde aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında sokakta başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine çeşitli cisimler fırlattığı kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri, tarafları ayırarak kavganın büyümesini önlerken, yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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