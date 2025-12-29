Şanlıurfa’da otomobil kanala uçtu, kayıp 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil sulama kanalına düştü.

İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Araçta bulunan baba ve 3 çocuğu olmak üzere toplam 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

ÇOCUKLARIN CESETLERİNE ULAŞILDI

Yaşanan olay sonrası bölgeye dalgıç polis, UMKE, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu otomobile ulaştı. Halat bağlanarak vinç yardımıyla çıkartılan otomobilin sürücüsüne ulaşılamazken oğlu Ali Gündüz ile yeğenleri Ömer Gündüz ve Mustafa Gündüz’ün cesedine ulaşıldı.