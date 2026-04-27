Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 çocuk öldü, 2 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi.

Ahmet Ç.'nin kullandığı 06 CEV 415 plakalı otomobil ile Mehmet Can U. idaresindeki 34 PB 9140 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 4 yaralı, itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Abdülhamit Günyar ile Ömer Faruk Çubuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Günyar ile Çubuk’un cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralıların ise tedavisi sürüyor.