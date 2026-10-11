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180 hektar alan küle dönmüştü: Antalya'da orman yangını şüphelisi 6 kişi gözaltında

180 hektar alan küle dönmüştü: Antalya'da orman yangını şüphelisi 6 kişi gözaltında

11.10.2026 12:25:00
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İHA
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180 hektar alan küle dönmüştü: Antalya'da orman yangını şüphelisi 6 kişi gözaltında

Antalya'da 180 hektar alanın küle döndüğü orman yangını şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Serik ilçesi Akbaş Mahallesi'nde 06 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen ve yaklaşık 170 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını ile Kaş ilçesi Çayköy Mahallesi'nde 16 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen ve yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınının kasten çıkarılmış olabileceği şüphesi üzerine yapılan çalışmalarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Serik ve Kaş Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın talimatlarıyla yürütülen çalışmalarda; Antalya'nın Serik ve Kaş ilçelerinde 6 Eylül ve 16 Eylül 2026 tarihlerinde meydana gelen orman yangınlarının kasten çıkarılmış olabileceği şüphesi üzerine çalışma başlatıldı.

6 GÖZALTI

Jandarma Dedektifleri tarafından yapılan çalışmalarda toplamda 180 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınlarının kasten çıkarıldığı tespit edilerek olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlgili Konular: #Antalya #orman yangını

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